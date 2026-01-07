Кириенко и Пушилин побывали у освобождавших Димитров бойцов

Военнослужащим пожелали скорейшей победы и возвращения домой живыми и невредимыми

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина/ ТАСС

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин навестили бойцов 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил РФ, они также побывали в пункте временного размещения в Селидово. Об этом сообщил Пушилин.

"Побывали в 5-й бригаде 51-й армии. Ребята освобождали Димитров - поблагодарили их за героическое продвижение вперед по Русской земле Донбасса. Настроение у них и праздничное, и боевое одновременно", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Бойцам пожелали скорейшей победы и возвращения домой живыми и невредимыми.

"Пункт временного размещения в Селидово обеспечен всем необходимым, а в местной школе тепло даже во время каникул. Убедились в этом с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко, посетив данный населенный пункт", - также сообщил Пушилин.