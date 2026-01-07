Рождественское богослужение провели для бойцов Северной группировки

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Север" на сумском направлении встретили Рождество на праздничном богослужении в блиндажах, рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие различных подразделений, выполняющих задачи в составе группировки войск "Север" на cумском направлении, встретили Рождество Христово на богослужении в блиндажах в зоне проведения СВО. Рождество Христово объединило верующих военнослужащих ВС РФ", - отметили в военном ведомстве.

Руководитель епархиального отдела по связям с Вооруженными силами и правоохранительными органами Курской митрополии отец Деонисий подчеркнул, что священники сейчас находятся не в штатных храмах, а выезжают к российским бойцам, чтобы разделить рождественскую ночь. Священнослужитель отметил, что Рождество - это особый, таинственный праздник. "Мы наших военнослужащих призываем к тому, чтобы они хранили в своем сердце веру, хранили надежду, хранили любовь, которую нам показал Господь", - отметил он.

По словам помощника начальника военного отдела Курской митрополии Игоря Васюкова, в рождественскую ночь 12 военнослужащих приняли святое крещение и порядка 40 бойцов причастились.

Как отметили в Минобороны, в рождественские дни военные священники посещают боевые позиции, совершают молебны о победе русского воинства, причащают святых Христовых Таин, военнослужащие исповедуются, с желающими совершаются таинства крещения, проводятся коллективные и индивидуальные беседы.