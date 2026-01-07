В Приморье проверят сообщения о провалившихся под лед трех машинах

Владельцы успели выбраться из салонов, никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Инспекторы центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Приморскому краю проверят сообщения в социальных сетях о том, что три машины провалились под лед в Амурском заливе у поселка Тавричанка Надеждинского района в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Информации о происшествии не поступало. [На место для проверки сообщений] выехали сотрудники ГИМС МЧС по Приморскому краю", - отметили в пресс-службе.

По данным из публикаций в социальных сетях, автомобили принадлежат рыбкам, которые, вопреки запрету, выехали на лед залива. Он треснул, машины ушли под воду. Владельцы успели выбраться из салонов, никто не пострадал.

Чтобы обезопасить людей, во всех муниципальных округах Приморского края приняты постановления глав, в которых указаны сроки запрета выхода на лед. Так, во Владивостоке запрещено выходить на открытую часть Амурского залива и северо-восточное побережье Уссурийского залива до 12 января 2026 года, однако срок могут продлить в зависимости от погодных условий.