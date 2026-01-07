Патриарх Кирилл: РФ становится духовным противником западной цивилизации

По словам Патриарха, сегодня из-за стремления к личной свободе заметна потеря нравственной составляющей человеческой личности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия становится духовным противником западной цивилизации, "оправдывающей грех" и признающей его "альтернативой человеческому развитию", ошибочность такого подхода на Западе видна по нравственной деградации там молодого поколения. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Вот в этом-то и вся сейчас проблема, что, признавая все права и свободы, полностью осуществляя политику в рамках требований Организации Объединенных Наций и правозащитных организаций, не отступая как бы ни на шаг от этого курса, по которому не шел Советский Союз и за это его критиковали, а Россия идет, тем не менее, мы становимся каким-то, не хочу сказать идеологическим, а, скорее, духовным противником западной цивилизации. Именно потому, что та цивилизация оправдывает грех и считает, что грех есть не грех, не нарушение каких-то там заповедей и каких-то принципов жизни, а альтернатива человеческому развитию", - сказал он.

По его словам, сегодня из-за стремления к личной свободе заметна потеря нравственной составляющей человеческой личности. "А ведь это все отражается на молодежи. Мы видим, особенно в западных странах, деградацию, в том числе и нравственную деградацию молодого поколения", - добавил патриарх.

"Нарушение нравственных, божественных законов всегда влечет за собой ситуацию, которая угрожает либо существованию того или иного общества, либо существованию того или иного государства", - предостерег предстоятель Русской церкви.