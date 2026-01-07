Патриарх Кирилл заявил, что РФ "застрахована" от опасности крайнего эгоизма

Предстоятель Русской церкви напомнил, что эгоизм "жизни для себя" осуждается как в Слове Божьем, так и с точки зрения общественной нравственности, как это было, например, в советском периоде

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российскому обществу не свойственна "крайняя форма эгоизма", жизнь только для себя, оно "застраховано" от этого; без взаимной поддержки и солидарности страна не смогла бы перенести исторический опыт конфликтов прошлого и уже перестала бы существовать. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Крайняя форма эгоизма, жизнь только для самого себя - это очень опасное явление. Ведь если так строить жизнь, то, действительно, общество станет очень хрупким - каждый за себя. А значит, понятие солидарности исчезает, нет смысла беспокоиться о ком-то другом, пускай сам о себе беспокоится. Вот наша страна, я думаю, в каком-то смысле застрахована от этого, потому что если бы не было солидарности внутри общества, если бы не было взаимной поддержки, то, наверное, уже бы и нашей страны не существовало", - сказал он.

По словам патриарха, это подтверждает "весь наш исторический опыт, связанный со страшными нападениями извне, двумя мировыми войнами и многими другими военными потрясениями". "Подвиг народа нашего в Великой Отечественной войне весь основан на жертвенности. Потому что, ну, мало было шансов, особенно в начале войны, что человек, который призывался в армию и направлялся на фронт, останется живым", - добавил предстоятель Русской церкви.

Он напомнил, что эгоизм "жизни для себя" осуждается как в Слове Божьем, так и с точки зрения общественной нравственности, как это было, например, в советском периоде. "Думаю, в некоторых странах и [сегодня] сохраняется это осуждение", - заключил первоиерарх РПЦ.