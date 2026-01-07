В аэропортах Краснодара и Геленджика задерживаются 11 рейсов

КРАСНОДАР, 7 января. /ТАСС/. Вылет и прилет 11 авиарейсов задержан в аэропортах Геленджика и Краснодара, следует из данных онлайн-табло.

В аэропорту Краснодара задерживается 10 рейсов. Вылет рейсов в Казань, Ташкент (Узбекистан), Москву, Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Тюмень, Стамбул (Турция) и Екатеринбург перенесен. На прилет задерживаются два борта из Москвы и один из Санкт-Петербурга.

На прилет в Геленджик задержан рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот".