Патриарх Кирилл напомнил о существовании понятия "изменник Родины"

По словам Патриарха, общенациональный консенсус по вопросам, связанным с возможностью существования государства, должен быть вокруг самых главных вопросов нашей безопасности, в число которых входит и духовно-нравственная безопасность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Общенациональный консенсус по вопросам, связанным с возможностью существования государства, обязателен, выпадающим из него следует помнить о существовании понятия "изменник Родины" с соответствующими юридическими последствиями. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Если говорить об общенациональном консенсусе, то это невероятно сложно еще и потому, что, действительно, если каждый человек может отличаться от другого человека, то понятно, что в масштабах страны ну очень сложно достигать какого-то консенсуса. Но есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение - изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, подобный консенсус должен быть "вокруг самых главных вопросов нашей безопасности", в число которых входит и "духовно-нравственная безопасность", сформированная традиционными религиями России. При этом нельзя и повторять неудачный опыт Советского Союза, где пытались достичь консенсуса вокруг идей марксизма-ленинизма, уточнил патриарх.

"Поэтому в отношении консенсусов нужно быть очень и очень осторожными и настаивать на консенсусе только вокруг тех ценностей, которые присущи нравственной природе человека. Если люди вокруг этих нравственных идеалов формируют свое единство, то это очень прочно", - заключил патриарх.