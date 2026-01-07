В Петербурге проходит рождественская елка для детей участников СВО

В рамках праздника для детей проводятся экскурсия и мастер-классы по рисованию, лепке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Рождественская елка для детей участников специальной военной операции, организованная по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге в четвертый раз. Об этом сообщила помощник председателя Совфеда, председатель Санкт-Петербургского отделения международного общественного фонда "Российский фонд мира" Людмила Косткина.

"Уже четвертый год мы проводим праздники "Рождество в Таврическом" при поддержке председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. И проводятся эти праздники для семей, для детей из семей участников СВО", - сказала Косткина журналистам.

Она добавила, что в рамках праздника для детей проводятся экскурсия, мастер-классы по рисованию, лепке. Дети также могут вырезать ангелов из бумаги и написать открытки для своих отцов, которые находятся в зоне СВО.

Главная часть праздника - рождественская музыкальная сказка-опера "Елочка" композитора Татьяны Камышовой. Участие в спектакле принимают как профессиональные артисты, так и дети, добавила Косткина. Для детей также организованы подарки - книга о Рождестве и сладкий подарок, отметила она.

"Это праздник, который связан с добром, с тем, что мы желаем всем добра, ждем добрых весточек. Этот праздник самый светлый для нас с вами и для этих детей, которые живут в ожидании все время добрых вестей, писем, звонков. Для них очень важно в Рождество ощутить такую доброту в этих залах", - заключила Косткина.

Рождественский праздник в Таврическом дворце проходит с 2022 года. Организаторы мероприятия - Санкт-Петербургское отделение международного общественного фонда "Российский фонд мира", комитеты по культуре и по социальной политике администрации Санкт-Петербурга.