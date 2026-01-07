В Госдуме предлагают давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребенка

Согласно действующему законодательству, отец может взять дополнительный, но неоплачиваемый отпуск не более пяти дней в случае рождения ребенка

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Отцы должны получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, соответствующий законопроект сейчас готовится. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"У нас сейчас есть возможность для пап присутствовать на родах, даже перерезать пуповину. А вот после родов, к сожалению, у папы нет возможности уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь маме в первые дни после роддома. Работаем над текстом проекта федерального закона, чтобы такое право у них было", - сказала депутат.

Буцкая пояснила, что в настоящее время муж может взять ежегодный оплачиваемый отпуск в период нахождения его жены в декрете, но это не является дополнительным отпуском. Также, согласно действующему законодательству, отец может взять дополнительный, но неоплачиваемый отпуск не более пяти дней в случае рождения ребенка.

"Наша идея в том, чтобы предоставить мужу наравне с супругой дополнительный оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Такого на сегодня законодательством РФ не предусмотрено", - рассказала Буцкая.

По ее словам, норма, согласно которой отцу выдают дни отпуска при рождении ребенка, сейчас закреплена в трехстороннем соглашении между работодателями, профсоюзами, сотрудниками. "Надо перевести этот пункт в букву федерального закона", - подчеркнула парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и региональными властями разработать и реализовать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного отцовства.