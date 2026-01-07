На Ставрополье почти 70% молодежи активно используют "Пушкинскую карту"

По ней можно бесплатно посещать музеи, театры, концерты, кинопоказы по всей России

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. В Ставропольском крае около двух третей молодежи активно пользуются "Пушкинской картой". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем канале в Max.

По его словам, число учреждений культуры, участвующих в программе, продолжает увеличиваться и уже достигло 265. Он отметил, что "Пушкинская карта" реализуется по всей стране с 2021 года по инициативе президента России и направлена на приобщение детей и молодежи к культуре и искусству. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, и в Ставропольском крае к этой категории относятся более 300 тыс. человек, из которых две трети уже активно используют возможности карты.

Глава региона также напомнил, что с помощью "Пушкинской карты" можно бесплатно посещать музеи, театры, концерты и кинопоказы по всей России.

Кроме того, Владимиров сообщил, что в прошлом году в Ставропольском крае было проведено более 5 тыс. мероприятий в рамках программы. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется их содержанию, чтобы родители были уверены, что дети получают не только досуг, но и полезные знания, а также живое знакомство с настоящим искусством. По его словам, работа по программе "Пушкинская карта" будет продолжена и в 2026 году.