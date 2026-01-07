ТАСС: украинские эвакуационные группы похищают вещи из домов мирных жителей

В пророссийском подполье рассказали, что такие случаи давно уже не редкость

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Anton Shtuka

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Украинские эвакуационные группы полиции "Белый ангел", которые должны перевозить мирных жителей в безопасные места, выносят ценные вещи из их домов. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

Там пояснили, что эвакуационные группы полиции на Украине якобы безвозмездно перевозят людей в безопасные места. На деле они оценивают имущество в квартирах мирных жителей.

"Они подгоняют мирных, ссылаясь на срочную эвакуацию, поэтому те берут только самое необходимое. Потом они возвращаются и грузят телевизоры, золото, украшения, картины, старинные иконы и т. д. Ведь по их логике потом все можно будет списать на русских. Такие случаи давно уже не редкость. Ведь еще и поэтому некоторые люди не соглашаются на эвакуацию, чтобы потом не вернуться в пустые жилища", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, отметил собеседник агентства, они никогда не ездят в места, где действительно нужна их помощь, чтобы не рисковать собственными жизнями. Вместо них туда ездят обычные волонтеры.

Спецподразделение украинской полиции "Белый ангел" известно насильственной эвакуацией детей. Как рассказывали ТАСС в российских силовых структурах, представители "Белого ангела" заходят в дома, насильно выводят детей, оставшихся без родителей, и увозят. При этом отмечается, что дальнейшая судьба таких детей остается неизвестной.