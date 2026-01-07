В селе Амурской области около 4 тыс. человек остались без воды из-за аварии

Прокуратура Благовещенского района взяла на контроль возобновление подачи воды в дома

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 января. /ТАСС/. В селе Чигири Благовещенского района Амурской области около 4 тыс. жителей остались без холодного водоснабжения в результате аварии на насосной станции "Банковская". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По информации ведомства, авария произошла вечером 6 января 2026 года на насосной станции, обеспечивающей водоснабжение населенного пункта. В результате без холодной воды остались 30 многоквартирных домов и частные домовладения - всего порядка 4 тыс. человек, включая 528 несовершеннолетних. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, а для населения организован подвоз воды.

Прокуратура Благовещенского района взяла на контроль процесс возобновления подачи воды в жилые дома. В надзорном органе сообщили, что будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации и содержании сетей водоснабжения.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что из-за превышения допустимых сроков отключения холодного водоснабжения руководителю ООО "Амурские коммунальные системы" уже внесено представление. В случае выявления нарушений ведомство намерено принять полный комплекс мер прокурорского реагирования.