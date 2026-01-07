Кириенко и Пушилин вручили звезды Героев ДНР бойцам системы "Купол Донбасса"

За все время своего существования "Купол Донбасса" помог сохранить тысячи жизней, предотвратить уничтожение критически важной гражданской инфраструктуры, сообщил глава Донецкой Народной Республики

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручили три звезды Героев ДНР военнослужащим, которые управляют системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса". Глава региона сообщил об этом в своем Telegram-канале.

"Каждый день система РЭБ "Купол Донбасса" предотвращает десятки террористических атак со стороны противника с применением беспилотников. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко поблагодарили военнослужащих, которые управляют данной системой. За все время своего существования "Купол Донбасса" помог сохранить тысячи жизней, предотвратить уничтожение критически важной гражданской инфраструктуры. Троим особо отличившимся военнослужащим вручил звезду Героя ДНР и передал слова признательности от жителей региона", - написал Пушилин.

На видео в Telegram-канале глава ДНР уточнил, что "за прошедшую неделю 198 террористических атак было предотвращено системой "Купол Донбасса". "Уникальная система, спасшая тысячи жизней и здесь, и в большой России", - отметил Кириенко.