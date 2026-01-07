Россия весной намерена передать Казахстану четырех амурских тигров

Такой шаг планируется для реализации программы по восстановлению популяции этого хищника в республике

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Россия планирует передать Казахстану четырех амурских тигров для реализации программы по восстановлению популяции этого хищника на территории республики весной. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Ориентировочно (передадим Казахстану - прим. ТАСС) - весной 2026 года. В основном это будет зависеть от состояния тигров, которые будут изъяты из дикой природы. Тигры должны быть полностью здоровы, они должны бояться людей, пройти различного рода тесты и уметь охотиться на крупных копытных животных. Если у нас к маю такие животные в наличии будут, то мы их отправим", - рассказал он.

При этом если опыт окажется удачным, то в Казахстан могут быть отправлены и другие тигры, заметил он.

После того, как хищников перевезут в Казахстан, им предстоит побывать в специальном реабилитационном центре, пройти адаптацию, и далее начать охотиться на копытных животных, которые обитают на той территории. "И если все пойдет по плану, то мы надеемся, что лето 2026 года станет тем временем, когда тигры снова смогут пройтись по степям Казахстана", - рассказал собеседник агентства.