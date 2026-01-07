ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Камчатке могут сделать перерасчет на фоне отключений мобильного интернета

Решение об ограничениях мобильного интернета было принято на федеральном уровне из соображений безопасности
10:13

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 января. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил проработать с сотовыми операторами вопрос предоставления скидок или перерасчета абонентской платы для жителей региона за дни, когда не работал мобильный интернет из-за ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Жители большей части Вилючинска, Петропавловска-Камчатского и отдельных территорий Елизовского округа столкнулись с перебоями интернета с 31 декабря. Решение об ограничениях мобильного интернета было принято на федеральном уровне из соображений безопасности.

Губернатор подчеркнул, что оставлять людей без альтернативных способов связи и при этом брать оплату за услугу, которая не была оказана, является недопустымым. Солодов поручил проработать с сотовыми операторами возможность предоставления перерасчета абонентской платы или скидок для жителей Камчатского края за те дни, когда услуга не предоставлялась в полном объеме. 

