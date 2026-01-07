Солодов рассказал, когда на Камчатке снимут ограничения мобильного интернета

Ограничения будут сняты, как только позволят стратегическая и тактическая обстановка, сообщил губернатор

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 января. /ТАСС/. Власти Камчатки снимут ранее веденные в целях безопасности ограничения на пользование мобильным интернетом, когда это позволит сделать обстановка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Жители большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и отдельных территорий Елизовского округа столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета с 31 декабря. Решение об ограничениях было принято на федеральном уровне из соображений безопасности, отметил Солодов.

"Ограничения будут сняты, как только позволят стратегическая и тактическая обстановка", - говорится в сообщении.