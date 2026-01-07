В Крыму ожидаются сильные дожди и снег 8-9 января

Жителям и гостям Крыма рекомендовано исключить выход в горные леса и воздержаться от поездок

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. В Крыму 8 и 9 января прогнозируются сильные дожди, переходящие в снег, а также усиление ветра. Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий опубликовало Главное управление МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что днем и до конца суток 8 января, а также 9 января на территории полуострова ожидаются дожди, которые затем сменятся снегом и мокрым снегом. В южных районах и горной местности прогнозируются очень сильные осадки. Также ожидается усиление юго-западного ветра с последующим переходом на северо-западный, скорость которого составит 15-20 м/с, а местами порывы могут достигать 25 м/с.

Жителям и гостям Крыма рекомендовали воздержаться от поездок и не посещать горные лесные районы в период неблагоприятных погодных условий.