Во Франции из-за снегопада общая длина заторов превысила 1,6 тыс. км

По информации портала Sytadin, большая часть заторов приходится на Париж и пригороды, где пробки растянулись на 950 км

Кадры снегопада в Париже © ТАСС/ Reuters

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Общая длина пробок, образовавшихся на дорогах Франции из-за снегопада, превысила 1,6 тыс. км. Об этом свидетельствуют данные государственного портала Sytadin.

По его информации, большая часть заторов приходится на Париж и пригороды, где пробки растянулись на 950 км.

В департаменте Ивелин парижского региона из соображений безопасности была полностью перекрыта трасса N118. "Это дорога с большими перепадами высоты. Когда автомобили не оснащены должным образом, даже если дороги посыпаны солью, можно оказаться в затруднительном положении", - сказал в эфире телеканала BFMTV префект департамента Фредерик Роз.

Кроме того, из-за снегопада полностью прекращено движение автобусов как в столичном регионе Иль-де-Франс, так и в Лилле - административном центре департамента Нор на севере страны.

Из-за неблагоприятных погодных условий также отменены занятия и экзамены в нескольких учебных заведениях.