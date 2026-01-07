На Камчатке могут установить новые общественные точки доступа Wi-Fi

Это связано с ограничениями работы мобильного интернета в регионе

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 7 января. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил установить дополнительные общественные точки доступа Wi-Fi в связи с ограничениями работы мобильного интернета в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Жители большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и отдельных территорий Елизовского округа столкнулись с перебоями интернета с 31 декабря. Решение об ограничениях мобильного интернета было принято на федеральном уровне из соображений безопасности.

"Поручил в течение суток проверить работоспособность всех бесплатных общественных точек доступа Wi-Fi, а при необходимости установить дополнительные", - говорится в сообщении.