Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и области

По данным синоптиков, погода начнет портиться к вечеру 8 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве и Подмосковье распространили синоптики Гидрометцентра РФ. По их данным, погода начнет портиться к вечеру 8 января.

"В период с 18:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы", - отмечается в предупреждении. В Московской области аналогичное предупреждение начнет действовать на три часа раньше - с 15:00 мск 8 января.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в столичном регионе, начиная с 09:00 мск 8 января, объявлен желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Как ожидается, он будет действовать до конца суток 9 января. Причиной сильных осадков синоптики называют контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона.

Снегопад также отмечается во многих районах Москвы и области. По данным синоптиков, в течение дня прирост снега в мегаполисе может составить до 3 см. "Температура воздуха в городе составит 4-6 градусов ниже нуля, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 4-9 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы", - пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

