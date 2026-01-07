В Московском зоопарке родились гигантские рогатые ящерицы

Они являются большой редкостью в коллекциях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Гигантские рогатые ящерицы, которые являются большой редкостью в коллекциях, появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Прямо к Рождеству в нашем террариуме произошло радостное событие - на свет появились редкие гигантские рогатые ящерицы (Phrynosoma asio). Этот вид - большая редкость в коллекциях зоопарков", - написала Акулова.

Она отметила, что зоопарк получил родителей этих ящериц из Мексики в 2011 году. Первое успешное разведение этого вида в учреждении состоялось в 2018 году. Нынешняя генерация - вторая.

"Родители новорожденных ящериц находятся на экспозиции на выставке "Удивительный мир рептилий", у вас есть уникальный шанс увидеть взрослых особей этих удивительных созданий вживую. А вот их долгожданное потомство пока находится в специнкубаторе", - добавила Акулова.