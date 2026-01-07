В России на Рождество не допустили нарушений общественного порядка

Безопасность обеспечили более 41 тыс. правоохранителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Нарушений правопорядка во время рождественских богослужений зафиксировано не было, а безопасность обеспечили более 41 тыс. сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве уточнили, что охрану общественного порядка в ночь с 6 на 7 января обеспечивали 41,8 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций и участники общественных объединений правоохранительной направленности. Богослужения прошли в 6 тыс. населенных пунктов России, и нарушений порядка зарегистрировано не было.

В пресс-центре также отметили, что здания храмов и монастырей заранее обследовали сотрудники полиции, а на прилегающих территориях Госавтоинспекция организовала безопасное движение транспорта. Сотрудники правоохранительных органов продолжают нести службу в местах проведения рождественских мероприятий.