В населенном пункте Кубани менее 300 человек остаются без света

К утру 7 января электроэнергию восстановили в 86 домах

КРАСНОДАР, 7 января. /ТАСС/. Менее 300 человек остаются без электроснабжения в населенном пункте Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"К утру 7 января электроэнергию восстановили в 86 домах Отдаленного и Черниговского сельских поселениях Апшеронского района. <…> В настоящее время в муниципалитете остается подключить еще около 90 домов, в которых проживают менее 300 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в аварийных работах задействованы 13 бригад из 65 человек и 13 единиц техники.

Отключения электроснабжения начались из-за непогоды и последующего налипания мокрого снега в Краснодарском крае 1 января. Подачу энергии восстановили, но 5 января из-за снегопада отключения произошли еще в 10 населенных пунктах Апшеронского района.