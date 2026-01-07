Чернышенко: акция "Новый год в каждый дом" охватила 2,5 млн человек

В рамках акции добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей спустились с крыш детских домов и больниц в костюмах Дедов Морозов и подарили праздничное настроение более 10,5 тыс. детей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Всероссийская акция "Новый год в каждый дом", которая продлится до 12 января, объединила около 2,5 млн россиян, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подвели промежуточные итоги акции.

В пресс-службе отметили, что акция традиционно объединяет детей и взрослых, общественные организации, волонтерские движения, ведомства и компании по всей стране. Волонтеры поздравляют семьи военных, навещают детей в больницах и детских домах, украшают елки, передают подарки и новогодние пожелания, а также собирают гуманитарную помощь.

Вице-премьер подчеркнул, что благодаря акции праздничное настроение уже смогли почувствовать 2,5 млн человек по всей стране, включая военнослужащих СВО и их семьи, жителей приграничных регионов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он поблагодарил каждого добровольца за вклад в проведение акции и за то, что они поделились праздничным настроением с теми, кому важно знать, что они не одни.

В рамках акции добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей спускались с крыш детских домов и больниц в костюмах Дедов Морозов и подарили праздничное настроение более чем 10,5 тыс. детям. Добровольцы движения "Волонтеры-медики" лично поздравили военнослужащих, проходящих восстановление в госпиталях, а участники движения "Волонтеры Победы" навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, в рамках акции "Российский детский Дед Мороз" организовали поздравления с Новым годом для 460 тыс. представителей социально значимых профессий и вручили им подарки.

Акция "Елки в военных городках" собрала более 6 тыс. жителей закрытых городов на предновогодних концертах. Участники акции "Волшебные варежки" подготовили почти 33 тыс. теплых подарков для детей из малообеспеченных семей, школ-интернатов и домов ребенка.

Акция "Первые елки" включила около 4 тыс. мероприятий, в ходе которых поздравили 55 тыс. детей в возрасте от 1 до 3 лет. Кроме того, движение инициировало проект "Хвостатый Новый год", в рамках которого собрали пожертвования для приютов для животных на сумму 1,9 млн рублей.