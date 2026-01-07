В Амурской области устранили аварию на сетях холодного водоснабжения

ЧП произошло вечером 6 января

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 января. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы завершили на сетях холодного водоснабжения в селе Чигири Благовещенского округа Амурской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Александр Башун.

Авария произошла вечером 6 января на насосной станции, обеспечивающей водоснабжение населенного пункта. В результате без холодной воды остались 30 многоквартирных домов и частные домовладения - всего порядка 4 тыс. человек. Для населения организовали подвоз воды. Прокуратура начала проверку.

"Аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения в селе Чигири завершены. Повысительная насосная станция "Тропик-8" запущена. В ближайшее время давление в системе стабилизируется, и водоснабжение будет восстановлено у потребителей", - говорится в сообщении.