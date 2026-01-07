Движение первых поздравило 100 тыс. военных и полицейских с Новым годом

Движение первых с 10 декабря присоединилось ко всероссийской акции "Новый год в каждый дом" от Росмолодежи, предложив семь уникальных форматов участия

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Участники Движения первых поздравили с новогодними праздниками более 100 тыс. военных, полицейских и пожарных. Мероприятия прошли в рамках акции "Российский детский Дед Мороз", сообщил председатель правления движения Артур Орлов.

Движение первых с 10 декабря присоединилось ко всероссийской акции "Новый год в каждый дом" от Росмолодежи, предложив семь уникальных форматов участия.

"Наши волонтерские инициативы помогли создать атмосферу праздника, поддержки и внимания для тех, кто в этом особенно нуждается. Самой массовой стала акция Движения первых "Российский детский Дед Мороз", посвященная поздравлению тех взрослых, кто трудится даже в праздничные дни. В ней приняли участие около 500 тыс. юных Дедов Морозов и Снегурочек. Они поздравили свыше 100 тыс. военных, полицейских, пожарных, медиков, сотрудников МЧС и коммунальных служб", - приводит пресс-служба движения слова Орлова.

В рамках акции "Российский детский Дед Мороз" ребята организовали 39 251 мероприятие, сменив привычные роли: сами надевали костюмы сказочных героев, чтобы поздравить тех, кто в праздничные дни находится на посту.