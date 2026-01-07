Более 600 тыс. работников обеспечивают жизнедеятельность Москвы в праздники

За работой системы жизнеобеспечения города постоянно следят сотрудники уникального центра управления КГХ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Более 600 тыс. сотрудников столичного комплекса городского хозяйства обеспечивают бесперебойную работу города в период новогодних праздников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Он отметил, что даже во время продолжительных выходных мегаполис продолжает жить в обычном режиме. По его словам, работники комплекса городского хозяйства занимаются содержанием дворов и дорог, обеспечивают подачу в жилые дома электроэнергии, газа, воды и тепла, а также выполняют задачи более чем по 100 направлениям.

Собянин также подчеркнул, что за функционированием системы жизнеобеспечения столицы круглосуточно следят специалисты центра управления комплексом городского хозяйства, который координирует взаимодействие всех коммунальных служб. Там же, как он уточнил, работает служба экстренного реагирования "112".

В единую диспетчерскую систему поступают данные о состоянии ключевых городских систем из 50 различных источников, в том числе от жителей Москвы. Контроль за наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой осуществляет центр управления сетями АО "ОЭК". Диспетчеры компании "Россети Московский регион" в круглосуточном режиме следят за стабильной работой более 100 высоковольтных подстанций, а центральное диспетчерское управление ПАО "МОЭК" контролирует тепловую сеть протяженностью около 19 тыс. км.

Мэр добавил, что цифровая диспетчерская столичных газовых служб функционирует как полноценный ситуационный центр и позволяет в режиме реального времени управлять газовым хозяйством города, а автоматизированная система диспетчерского контроля и управления "Мосводоканала" осуществляет мониторинг более 600 технологических объектов.