В Мурманской области ожидается понижение температуры до -38 градусов

В отдельных районах возможны изморозь и туман

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 7 января. /ТАСС/. Температура на большей части территории Мурманской области опустится до минус 35-38 градусов 8 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона.

"Температура воздуха - минус 20-25 градусов, при прояснениях - до минус 32, на большей территории - минус 35-38 в течение суток. Гололедица", - сказано в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что 8 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В отдельных районах возможны изморозь и туман.