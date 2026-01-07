Патриарх Кирилл поздравил Орбана и Вучича с Рождеством Христовым и Новолетием
12:31
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Христовым и Новолетием ряд глав иностранных государств, в числе которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Слова патриаршего послания приводятся на сайте Московской патриархии.
"Весть о рождении Спасителя, который есть Христос Господь (Лк. 2:11), на протяжении веков наполняет особой духовной радостью сердца миллионов христиан по всему миру", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви, сердечно поздравивший государственных деятелей с праздником.
Патриарх Кирилл пожелал Орбану и Вучичу "крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в ответственных трудах" на благо их стран и народов.