Гармаш исполнил желания сестер из пережившей трагедию семьи в Херсонской области

Девочки получили ноутбук и велосипед

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Актер Сергей Гармаш исполнил мечты сестер из пережившей трагедию семьи Абубакировых из прифронтовой Каховки Херсонской области в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Девочки получили ноутбук и велосипед, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Народный артист России Сергей Гармаш осуществил мечты сестер Абубакировых из прифронтовой Каховки в рамках акции "Елка желаний". <…> Наша администрация активно включилась в работу по рекомендации семей, пострадавших от агрессии ВСУ. В числе предложенных семей оказалась семья Абубакировых, пережившая трагедию - гибель ребенка, и очень нуждающаяся в поддержке", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, 13-летняя Кира мечтала о ноутбуке для учебы, а ее 10-летняя сестра Таисия — о велосипеде. Девочки получили желанные подарки от Гармаша, который является куратором гуманитарных миссий фонда "Орион".

"Фонд "Орион" также пообещал передать просьбу девочек Деду Морозу о двухъярусной кровати, чтобы им было удобно спать, так как их старая кровать сломана. Кроме того, девочки мечтают побывать в детском лагере, чтобы увидеть, как отдыхают дети в Российской Федерации. Дед Мороз пообещал также рассмотреть эти желания и исполнить их мечту", - отметил Филипчук.