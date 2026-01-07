Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад ополчился на Россию

Патриарх отметил, что Россия является защитницей традиционных ценностей, касающихся человеческой личности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признался, что много думал, почему при отсутствии фундаментальных различий на Россию на Западе так "ополчились", и нашел несколько причин, в числе которых тот факт, что Россия представляет цивилизационную альтернативу западному миру. Об этом он сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1".

Патриарх пояснил, что, по его мнению, происходящее не является случайным, поскольку Россия предлагает привлекательную модель цивилизационного развития, основанную на ценностях, от которых западные страны отказались или продолжают отказываться. В частности, он отметил, что речь идет о сохранении христианской веры, которая, как он считает, в ряде западных стран вытесняется из общественной жизни.

Глава Русской православной церкви также подчеркнул, что Россия, по его словам, выступает защитницей традиционных ценностей, связанных с пониманием человеческой личности. Он указал, что страна не принимает интерпретацию прав человека, распространенную на Западе, считая, что под этим лозунгом нередко продвигаются идеи, ведущие к разрушению нравственных основ общества.