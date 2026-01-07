В ДНР откроется музей героев подполья Донецка в годы Великой Отечественной войны

Его готовность проверили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Готовность музея героев подполья Донецка к скорому открытию проверили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин.

Музей создан на базе центра славянской культуры за четыре месяца при содействии Минкультуры РФ и Государственного центрального музея современной истории России. "После новогодних праздников свои двери для посетителей откроет уникальный музей героев подполья Донецка. С первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко проверили готовность музея к открытию и осмотрели экспозиции, посвященные подвигу донецких подпольщиков", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны подпольщики противостояли фашистским оккупантам, помогали советским солдатам переправляться через фронт, спасали людей из пересыльного лагеря "Дулаг №162", который находился на территории современного центра славянской культуры. По словам Пушилина, благодаря подпольной группе удалось спасти несколько сотен солдат и офицеров Красной армии.

Кроме того, музей рассказывает трагическую историю девушек-подпольщиц, которые по доносу предателя были арестованы и убиты фашистами. Глава ДНР выразил уверенность, что "это место памяти будут посещать представители юного поколения, чтобы знать историю Донбасса и почитать героических земляков".

Кириенко и Пушилин также посетили один из самых крупных в России новый Молодежный центр "30/09" в Донецке. По словам главы ДНР, на площади почти 13 тыс. кв. м работают спортзал, шесть лекториев и мультимедийный парк "Россия - моя история". А на прилегающей территории оборудованы пространство для сцены, площадки для скалодрома, воркаута и вейкбординга, детская игровая зона и пешеходная набережная.

Пушилин назвал "колоссальным" объем работ, проделанных подрядной организацией из региона-шефа Москвы. Глава ДНР добавил, что компания "учла рекомендации первого заместителя руководителя Администрации президента России и обустроила дополнительные выставочные зоны". Пушилин поблагодарил москвичей и лично мэра столицы Сергея Собянина.