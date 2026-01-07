Патриарх Кирилл рассказал о детстве в бедности

По словам главы РПЦ, он расплатился с долгами отца только во взрослом возрасте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, что его детство прошло в условиях крайней бедности, а погасить долги, возникшие у семьи, ему удалось лишь во взрослом возрасте.

Он пояснил, что в 1950-е годы государство проводило политику давления на церковь, в том числе через установление для священнослужителей чрезмерно высоких налогов. По его словам, предполагалось, что лишение духовенства средств к существованию приведет к исчезновению церкви. В результате на его отца был наложен налог в размере 120 тыс. рублей - сумму, которая по тем временам была сопоставима со стоимостью нескольких автомобилей среднего класса.

Патриарх отметил, что для выплаты налога его отец был вынужден занять деньги у знакомых. Однако полностью рассчитаться с долгами при жизни ему так и не удалось, и это бремя впоследствии перешло к сыну.

Он рассказал, что смог собрать необходимую сумму лишь спустя годы, когда был направлен в Женеву для работы представителем Русской православной церкви при международных организациях. Получая зарплату в иностранной валюте и конвертируя ее в рубли, ему удалось в относительно короткие сроки полностью погасить накопившиеся долги.