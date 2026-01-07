Патриарх Кирилл назвал нежелание иметь детей крайней формой эгоизма

Патриарх также отметил опасность жизни "для самого себя" и напомнил о хрупкости общества, выстроенного на подобных мотивах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил диагноз нежелающим иметь детей, назвав их решение крайней формой эгоизма. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1".

"Церковь может констатировать и диагностировать болезни. Это крайняя форма эгоизма, крайняя форма", - сказал патриарх, отвечая на вопрос о массовом отказе молодых людей от деторождения.

Он также отметил опасность жизни "для самого себя" и напомнил о хрупкости общества, выстроенного на подобных мотивах.