В ГД рассказали об упрощенном способе поступать в медицинские колледжи

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Абитуриенты, заключившие целевой договор с больницами, будут иметь приоритетное право при поступлении в медицинские колледжи независимо от оценок. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Теперь те, кто имеют целевой договор, могут в колледжи поступить независимо от того, какие у них оценки, они будут иметь приоритетное право перед теми, у кого нет целевого договора", - сказал Леонов.

Депутат отметил, что данная норма касается студентов, желающих пройти обучение на медсестру, медбрата или фельдшера. Он добавил, что указанная норма была включена в закон об обязательной отработке выпускниками медвузов после обучения по целевому договору, ее поддержало правительство РФ.

Закон был принят в ходе осенней сессии 2025 года. Студенты-бюджетники, обучающиеся по специальностям ординатуры, должны будут в первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик. Кроме того, для выпускников, впервые прошедших аккредитацию, вводится программа наставничества сроком не менее трех лет.