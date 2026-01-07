Эксперт Минздрава Бабченко рассказала, что делать, если у ребенка грипп

Нельзя заниматься самолечением, нужно вызвать врача, который назначит необходимую терапию, отметила профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования СПбГПМУ Минздрава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Грипп у детей может протекать тяжелее, чем у взрослых. Для лечения врач может назначить противовирусный препарат - осельтамивир, который регулярно вводится в гражданский оборот РФ, сообщила журналистам профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирина Бабаченко.

"У детей грипп может протекать тяжелее, чем у взрослых, поскольку их иммунная система еще не так натренирована. Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около четырех-пяти дней. Грипп относится к числу опасных инфекций, на фоне которых могут развиться очень серьезные осложнения. Нельзя заниматься самолечением, если у ребенка появились симптомы заболевания, нужно вызвать врача, который назначит необходимую терапию. Специалист может назначить противовирусный препарат - осельтамивир", - сказала она.

По данным Росздравнадзора, препараты "осельтамивир" имеются в наличии по всей стране, а производство, поставки и ввод в гражданский оборот идут в плановом режиме. "До конца января будут дополнительно поставлены капсулы в дозировках 75, 45 и 30 мг - суммарно более 1,3 млн упаковок. А до конца февраля - еще более 1 млн. упаковок", - пояснили в Росздравнадзоре.

Для гриппа характерна высокая температура - до 39-40 градусов, часто с сильным ознобом. Насморка в первые два дня болезни обычно нет - это характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ. При этом сухость и першение в горле может появиться сразу. Выраженная интоксикация организма при гриппе проявляется в виде слабости, сонливости, потери аппетита, тошноты, рвоты.

Если у ребенка наблюдаются симптомы гриппа, то нужно вызвать педиатра и следовать его рекомендациям. Можно поить ребенка чаем, водой, компотом. Важно чрезмерно не "кутать" ребенка, так как от этого температура будет расти выше, заключила Бабаченко.