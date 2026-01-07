В Москве подготовили около 100 проектов по переразметке на 2026 год

За счет переразметки планируется добавить полосы и изменить схемы движения, благодаря чему пропускная способность некоторых участков увеличится на 15-20%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В Москве подготовили около 100 проектов по переразметке дорог на 2026 год, включая участки Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что переразметка позволяет повышать скорость и комфорт поездок без расширения проезжей части даже на магистралях с интенсивным движением. По его словам, в наступившем году специалисты Центра организации дорожного движения планируют реализовать порядка 100 таких проектов, в том числе на ключевых транспортных кольцах столицы.

В департаменте пояснили, что за счет изменения разметки предполагается добавить полосы движения и скорректировать схемы проезда. Это позволит увеличить пропускную способность отдельных участков на 15-20% и создать альтернативные маршруты, сокращающие время в пути. В частности, планируется обустроить дополнительную полосу на съезде с Ленинградского шоссе в сторону МКАД, организовать двустороннее движение в тоннеле под Каширским шоссе перед МКАД, что даст водителям более короткий маршрут. Также предусмотрено удлинение кармана для левого поворота с Мичуринского проспекта в сторону Олимпийской деревни для повышения безопасности маневров.