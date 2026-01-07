Патриарх Кирилл пожелал России сохранить подвижничество

Предстоятель Русской православной церкви назвал это очень важным измерением человеческой жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Подвижничество говорит о здоровье и развитии общества, россиянам нужно его сохранить, чтобы не ослабить страну. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Дай Бог, чтобы Россия сохранила подвижничество как очень важное измерение человеческой жизни, общественной жизни, как некий показатель того, что общество здоровое, что оно сохраняет нравственные ценности, а также для того, чтобы обеспечивалось наше поступательное всестороннее развитие", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил значимость способности народа к подвигу для силы государства. По его словам, если из нашей жизни пропадет способность совершать подвиг, то это очень ослабит российский народ, а значит, и государство. Патриарх верит и надеется, что этого не произойдет.