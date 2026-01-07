В Дагестане отремонтировали свыше 30 км федеральных дорог за 2025 год

Работы проводились по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Более 30 км федеральной трассы Р-217 "Кавказ" было отремонтировано в Дагестане за 2025 год по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в правительстве республики.

"В Дагестане в 2025 году капитально отремонтировали свыше 30 км федеральной трассы Р-217 "Кавказ". В четырехполосное исполнение перевели участки с 739-го по 754-й км и с 889-го по 905-й км", - говорится в сообщении.

На участках трассы между Хасавюртом и Махачкалой, а также между Избербашем и Дербентом дорожники расширили и укрепили земляное полотно, уложили прочное основание и многослойное асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на интенсивные транспортные нагрузки. Всего отремонтировано 23 примыкания и пересечения, заменены 19 водопропускных труб.

Улучшения коснулись и прилегающих населенных пунктов: в Эндирее, Тотурбийкала и Новом Гадари обновлена пешеходная инфраструктура, включая замену опор освещения, установку автобусных остановок и строительство тротуаров.

"Итог капитального ремонта - увеличение пропускной способности участка автодороги с 20 до 35 тыс. автомобилей в сутки", - добавили в региональном правительстве.