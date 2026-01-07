В Москве совершили 485 тыс. поездок на общественном транспорте в ночь на 7 января

Самыми популярными станциями метро традиционно стали центральные пересадочные узлы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пассажиры совершили 485 тыс. поездок на московском общественном транспорте, продлившем свою работу в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продлили работу городского транспорта столицы в ночь с 6 на 7 января. Это помогло многим горожанам удобно добираться до храмов и встретить праздник с родными и друзьями. За это время пассажиры совершили 485 тыс. поездок, что на 3% больше, чем год назад", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, самыми популярными станциями метро традиционно стали центральные пересадочные узлы - здесь расположены крупные храмы столицы. Всего в рождественскую ночь пассажиры совершили 315,5 тыс. поездок на метро и МЦК, 44,4 тыс. - на МЦД, 105,5 тыс. - на наземном городском транспорте и 18,9 тыс. - на трамваях.