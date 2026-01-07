В ГД предложили запустить конкурс по созданию игрушек в костюмах народов СССР

Депутат Госдумы Николай Новичков считает, что это позволит сохранить память о Союзе Советских Социалистических Республик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Запуск конкурса по созданию образцов игрушек в мужских и женских костюмах народов СССР в преддверии 105-летнего юбилея со дня образования Союза в 2027 году позволит сохранить память о нем. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").

"Предлагаю в связи с этим [юбилеем со дня образования СССР в 2027 году] в течение 2026 года запустить конкурс по созданию образцов 15 пар игрушек в мужских и женских костюмах народов СССР в память о наших союзных республиках. Также считаю важным аналогичным образом изготовить образцы 105 пар игрушек в костюмах народов России, благо страна наша - обширна и многонациональна. Татары, башкиры, чуваши, чеченцы, мордва - фантазии художников, дизайнеров и всех творческих людей тут есть, где разгуляться", - сказал он.

Депутат также сообщил, что после окончания новогодних праздников намерен обратиться к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с соответствующей инициативой. "Надеюсь, она будет поддержана, и профильное министерство объявит открытый творческий конкурс, чтобы образцы игрушек были выбраны нашими гражданами во всех уголках нашей огромной страны. Это особенно актуально еще и с той точки зрения, что 2026 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России", - добавил он.

По словам Новичкова, аналогичного шага "хотелось бы ожидать и от бывших союзных республик", с большинством из которых Россия сохранила дружественные и конструктивные отношения. "Готов данный вопрос также проработать по парламентской линии. Если в 2026 году образцы игрушек в костюмах народов бывших союзных республик и народов России будут определены, то в 2027 году вполне может быть осуществлен их массовый выпуск, а также реализации, как в России, так и в странах ближнего или дальнего зарубежья", - заключил он.

30 декабря 2027 года исполнится 105 лет со дня образования СССР. В этот день Первым Всесоюзным съездом Советов был утвержден соответствующий документ, который подписали делегаты от четырех республик: Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР).