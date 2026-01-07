Патриарх Кирилл раскрыл секрет крепкого и благополучного брака

Он строится на жертвенности и жизни ради другого, заявил глава РПЦ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Благополучный и крепкий брак строится на жертвенности и жизни ради другого, настоящей любви без подвига не бывает. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Очень многие люди у нас под любовью понимают все, что угодно, кроме подвига, кроме жертвенности. По-настоящему не может быть любви без жертвенности. Не может быть благополучного брака, если муж и жена живут ради себя только. Если они живут друг для друга - это самый крепкий брак", - сказал он.

Патриарх отметил, что любовь к Отечеству также связана с жертвенностью. "Особенно, когда для страны создаются угрозы со стороны внешних. И мы знаем, что любовь к Отечеству подвигала людей на подвиги военные, которые даже от них очень-то и не требовались. Любовь всегда изгоняет страх", - заключил глава Русской православной церкви.