В Таврическом дворце прошел Рождественский праздник для детей участников СВО

Мероприятие собрало порядка 600 детей и почти 500 сопровождающих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Четвертый Рождественский праздник для детей участников специальной военной операции состоялся в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Праздник прошел в рамках проекта "Рождественская елка" при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и собрал порядка 600 детей и почти 500 сопровождающих.

В мероприятии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ему провели экскурсию по организованным локациям, рассказывающим о рождении Иисуса. После губернатор вместе с детьми посмотрел спектакль.

"Сегодня мы собрались в Таврическом, чтобы отметить Рождество Христово. Я поздравляю и детей, и родителей. Ваши родные совместно с нашим президентом защищают наше Отечество, наши исторические национальные ценности. Наши воины сегодня герои, мы ими гордимся. Но герои сегодня и вы, потому что ждете их дома. Для них самая важная броня - это вера, надежда и ваша любовь. Всегда шлите им открытки и ждите домой. Они обязательно вернутся с победой", - сказал Беглов.

Для детей на празднике были организованы мастер-классы по созданию рождественских украшений, фотозоны и развлекательные станции.

Главный концерт - детская опера "Рождественская сказка" композитора Татьяны Камышевой. В постановке участвовали юные артисты театральной студии "5/8", концертный хор школы-студии Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, а музыкальное сопровождение обеспечивал струнный оркестр "Юные симфонисты Санкт-Петербурга" детской школы искусств им. Ю. Х. Темирканова.