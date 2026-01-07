Расследованием катастрофы вертолета R44 в Пермском крае займется МАК

Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Падение частного вертолета Robinson R44 в Бардымском районе Пермского края, в результате которого погибли два человека, классифицировано как катастрофа. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации, сообщается в канале Росавиации в Max.

"Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выяснение причин будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

Падение частного двухместного вертолета произошло в Бардымском районе Пермского края на территории базы отдыха "Ашатли-парк". По информации МЧС, в результате крушения погибли два человека - пилот и пассажир.