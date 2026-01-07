В Волгограде пострадавшего в ДТП с полицейской "Газелью" выписали из больницы

Авария случилась 15 декабря

ВОЛГОГРАД, 7 января. /ТАСС/. Мужчина, которого полицейская "Газель" сбила на пешеходном переходе 15 декабря, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"Выписан пострадавший в ДТП с полицейской "Газелью", - говорится в сообщении.

15 декабря водитель полицейской "Газели" совершил наезд на пешехода в Волгограде и скрылся с места происшествия. Его задержали на следующий день, личность оперативно установили. Мужчина был отстранен от службы с последующим увольнением. Ранее со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщалось, что собранные полицейскими материалы направят в следственные органы для юридической оценки.