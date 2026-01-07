В Москве призвали водителей быть осторожными из-за непогоды

За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Столичных автомобилистов призвали не совершать резких маневров и не парковать машины под шаткими конструкциями в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, завтра с 18:00 до 21:00 следующего дня в Москве ожидаются снегопад, сильный ветер до 18 м/с. Возможно образование гололедицы. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовали отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт. Отмечается, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.