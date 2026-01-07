Патриарх Кирилл рассказал, что может сделать человека счастливым

Предстоятель Русской православной церкви считает нравственность условием этого достижения

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Неправедное получение средств лишает человека счастья, условием его достижения, наоборот, является нравственность. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1".

"Всякий раз, когда человек идет против нравственности, допустим, становится вором, [то ему важно понимать, что] ни один вор не является счастливым человеком. Он может быть богатым, но он никогда не будет счастливым. Нравственность, как ее Бог заложил в природу человека, является условием и способом человеческого счастья", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви поделился своей историей о том, как материальные трудности могут приносить положительный опыт. "Все мое детство было в бедности. И благодарю Бога за это, потому что пройти искушение бедностью - это тоже очень-очень важный, я считаю, урок и один из факторов, формирующий положительные стороны человека", - отметил патриарх.