В Костромской области на федеральной трассе ввели ограничение

Меры приняты из-за ухудшающихся погодных условий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Временные ограничения на движение большегрузов введены на участке федеральной трассы P-243 от Костромы до Шарьи из-за ухудшающихся погодных условий с 16:00 мск 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Костромской области введено временное ограничение движения большегрузов по трассе Р-243 от Костромы до Шарьи. <…> Меры приняты в связи ухудшающимися погодными условиями. <…> Ограничение на проезд крупногабаритного транспорта введено с 16 часов 7 января до стабилизации погодных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большегрузы буксуют на подъемах и спусках, создавая аварийные ситуации на дороге. По данным дорожников, в связи с усиливающимися ветром и снегопадом не представляется возможным качественно чистить и обрабатывать трассу противогололедными материалами. В пресс-службе областной администрации проинформировали, что ограничения снимут после стабилизации погодной ситуации.