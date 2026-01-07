ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Патриарх Кирилл заявил, что религиозный опыт подтверждает существование Бога

По словам патриарха, без реального ответа на молитвы не может быть веры
Редакция сайта ТАСС
15:14

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Понимание существования Бога основано на реальном ответе на молитвы. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Верующие люди сознают, что Бог с нами, и это не какая-то иллюзия, не какое-то самовнушение - это религиозный опыт. Если бы его не было, храмы были бы пустые, никто бы не молился. Раз попросил - не получил, два попросил, три - ну зачем 10 раз одно и то же просить? Но небеса слышат молитву человека. На этом основывается вся наша религиозная вера - на реальном ответе", - сказал он.

По словам патриарха, без ответа не может быть веры. 

РоссияКирилл (патриарх)Кондрашов, Андрей Олегович