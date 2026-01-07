Патриарх Кирилл заявил, что религиозный опыт подтверждает существование Бога

По словам патриарха, без реального ответа на молитвы не может быть веры

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Понимание существования Бога основано на реальном ответе на молитвы. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Верующие люди сознают, что Бог с нами, и это не какая-то иллюзия, не какое-то самовнушение - это религиозный опыт. Если бы его не было, храмы были бы пустые, никто бы не молился. Раз попросил - не получил, два попросил, три - ну зачем 10 раз одно и то же просить? Но небеса слышат молитву человека. На этом основывается вся наша религиозная вера - на реальном ответе", - сказал он.

По словам патриарха, без ответа не может быть веры.