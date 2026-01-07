В Белогоровке бойцы 7-й бригады Южной группировки установили поклонный крест

Силами военнослужащих на позициях был построен блиндажный храм, где ежедневно проходят богослужения, сообщил войсковой священник Прохор Пожарницкий

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие 7-й бригады Южной группировки войск на Рождество установили поклонный крест в знаковом для бригады месте на горе в поселке Белогоровка Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС рассказал войсковой священник Прохор Пожарницкий.

"Нашлись люди, неравнодушные граждане, которые изготовили 10 поклонных крестов из лиственницы для установки по маршруту боевой славы 7-й бригады, они были доставлены пару месяцев назад в ЛНР, в нашу бригаду. Мы уже установили два креста в Лисичанске - это были первые кресты Лисичанск и Северодонецк. И сегодня мы устанавливали крест, наверное, в одной из таких ключевых и знаковых точек истории 7-й бригады - это Белогоровка, это серьезное такое, священное, наверное, место, уже политое кровью. И вот там решено было поставить один из этих поклонных крестов, чтобы люди помнили", - сказал он.

По словам Пожарницкого, силами военнослужащих на позициях был построен блиндажный храм, где ежедневно проходят богослужения. Он также отметил, что при храме постоянно находится смотритель из числа военнослужащих, а для духовной работы с личным составом регулярно приезжает священник.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре Южной группировки войск, для 7-й бригады населенный пункт Белогоровка особенно значим, за него подразделения бригады долго сражались и освободили в ходе ожесточенных боев. "С Белогоровки 7-я бригада начала успешное движение на Северск, освободив ряд населенных пунктов, обойдя и блокировав город с севера и северо-запада, что сыграло важную роль в освобождении города", - отметили в пресс-центре.